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Şanlıurfa'da devrilen kamyonetin sürücüsü öldü

19.07.2022 16:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'da devrilen kamyonetin sürücüsü öldü

Şanlıurfa'da devrilen kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti.

Fatih Kaya yönetimindeki 60 ABN 046 plakalı kamyonet, Şanlıurfa-Gaziantep Otoyolunun 90'ıncı kilometresinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi.

Yaklaşık 20 metre sürüklenen kamyonet, bariyerlere çarparak durabildi.

Çevredeki sürücülerin ihbarıyla olay yerine giden itfaiye ve 112 Acil Servis ekiplerince Kaya, sıkıştığı yerden çıkarıldı.

Suruç Devlet Hastanesine kaldırılan Kaya, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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