Şanlıurfa'da devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

Şanlıurfa’da bariyer ve tıra çarptıktan sonra devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Suriyeli Safi Abbas yönetimindeki 27 ACP 566 plakalı otomobil, Şanlıurfa-Gaziantep Otoyolu'nun 85. kilometresinde önce bariyerlere, sonra aynı istikamette giden Ahmet İnan idaresindeki 73 AAD 791 plakalı tıra çarptı.

Çarpmanın etkisiyle takla atan otomobilin sürücüsü ile yanında bulunan Mahmut Hammal yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Birecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bu arada, sağlık ekiplerinin tercümanlık yapan bir vatandaş vasıtasıyla yaralılara yaptığı müdahale kameraya yansıdı.

Otomobildeki 1 kişinin de kazadan yara almadan kurtulduğu belirlendi.

