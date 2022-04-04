YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Şanlıurfa
  4. Şanlıurfa'da devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

Şanlıurfa'da devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

04.04.2022 18:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'da devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

Şanlıurfa’da bariyer ve tıra çarptıktan sonra devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Suriyeli Safi Abbas yönetimindeki 27 ACP 566 plakalı otomobil, Şanlıurfa-Gaziantep Otoyolu'nun 85. kilometresinde önce bariyerlere, sonra aynı istikamette giden Ahmet İnan idaresindeki 73 AAD 791 plakalı tıra çarptı.

Çarpmanın etkisiyle takla atan otomobilin sürücüsü ile yanında bulunan Mahmut Hammal yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Birecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bu arada, sağlık ekiplerinin tercümanlık yapan bir vatandaş vasıtasıyla yaralılara yaptığı müdahale kameraya yansıdı.

Otomobildeki 1 kişinin de kazadan yara almadan kurtulduğu belirlendi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Atletizm müsabakasında bayılması hayatını kurtardıAtletizm müsabakasında bayılması hayatını kurtardı
Etimesgut ilçesinde iki yıl aradan sonra yeniden 2 bin 500 kişilik iftar çadırı kurulduEtimesgut ilçesinde iki yıl aradan sonra yeniden 2 bin 500 kişilik iftar çadırı kuruldu
Altay-Antalyaspor maçının ardındanAltay-Antalyaspor maçının ardından
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası

Şanlıurfa Namaz Vakitleri 4 Nisan Pazartesi

İmsak
04:37
Sabah
06:00
Öğle
12:33
İkindi
16:08
Akşam
18:56
Yatsı
20:13
Şanlıurfa ECZANELER
Şanlıurfa ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Cinsel organını yaprakla kapadı! Notu şoke etti, sildi

Cinsel organını yaprakla kapadı! Notu şoke etti, sildi

Suikast iddiaları gündeme geldi! Yöntemi herkesi şaşırttı

Suikast iddiaları gündeme geldi! Yöntemi herkesi şaşırttı

Hadise'nin çok beğenilen 35.000 TL'lik yırtık kotuna alternatifler

Hadise'nin çok beğenilen 35.000 TL'lik yırtık kotuna alternatifler

Kızlarının özgüveni için 16 yaşından bu yana 2.400 £ ödediler

Kızlarının özgüveni için 16 yaşından bu yana 2.400 £ ödediler

Tam 19 yıl sonra kestirdi! Görenler tanıyamadı

Tam 19 yıl sonra kestirdi! Görenler tanıyamadı

Ekonomik ve dayanıklı filtre kahve makinesi arayanlara...

Ekonomik ve dayanıklı filtre kahve makinesi arayanlara...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.