Şanlıurfa'da devrilen otomobildeki bebek öldü, 2 kişi yaralandı

Şanlıurfa'da devrilen otomobildeki 1 yaşındaki bebek öldü, 2 kişi yaralandı.

Mehmet Akkuş yönetimindeki 63 AF 693 plakalı otomobil, Şanlıurfa-Gaziantep otoyolunun 60. kilometresinde şarampole devrildi.

Kazada yaralanan sürücü Akkuş ile araçtaki İbrahim Öztürkler ve 1 yaşındaki Özlem Öztürkler, 112 Acil Servis ekipleri tarafından hastanelere kaldırıldı.

Özlem bebek, hastanedeki müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.



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