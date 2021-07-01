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Şanlıurfa'da devrilen tırın sürücüsü ile oğlu öldü

01.07.2021 12:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'da devrilen tırın sürücüsü ile oğlu öldü

Şanlıurfa'da devrilen tırın sürücüsü ile oğlu hayatını kaybetti.

Selahattin Atış (62) idaresindeki 47 AAP 621 plakalı tır, Şanlıurfa-Gaziantep Otoyolu'nun 47. kilometresinde bariyerlere çarparak devrildi.

Sürücü Atış ve yanında bulunan oğlu Muhammed Atış (16) olay yerinde yaşamını yitirdi.

Baba ve oğlunun cenazeleri, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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trafik kazası Şanlıurfa

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