Şanlıurfa’da doğaseverler küresel ısınmaya dikkat çekti

5 saat boyunca 10 kilometre yürüyen katılımcılar, çevre temizliğinin ardından halay çekerek etkinliği tamamladı.

Bozova ilçesi Kaptaş Vadisinde düzenlenen doğa yürüyüşüne, aralarından sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin de bulunduğu 38 kişi katıldı. Katılımcılar, küresel ısınma ve iklim değişikliğine karşı farkındalık oluşturmak için 5 saat boyunca 10 kilometrelik doğa yürüyüşü gerçekleştirdi. Yürüyüşün ardından küresel ısınma ve iklim değişikliği hakkında bilgi alışverişinde bulunan katılımcılar, çevre temizliği yaptı. Doğaseverler çere temizliğinin ardından halay çekerek eğlendi. Etkinlik hatıra fotoğraflarının çekilmesinin ardından son buldu.

Etkinliğe katılan Fadile Deveci, doğaya zarar veren cisimlerin çöpe atılması konusunda vatandaşlara çağrıda bulundu. Deveci, “Burada şimdi çevre temizliği yapıyoruz. Doğamızı seviyoruz. Doğamızı koruyalım ve temiz tutalım” dedi.

Doğasever Ayhan Taş ise, “İklim değişikliği ve küresel ısınma farkındalığı için 10 kilometrelik bir doğa yürüyüşü düzenledik. Doğa yürüyüşümüzü sağlıklı bir şekilde bitirdik. Daha sonra çevre temizliği yaptık. Emeği geçenlere teşekkür ederiz” diye konuştu.





