Şanlıurfa'da doktorla tartışıp güvenlik görevlisine saldıran şüpheli gözaltına alındı

Şanlıurfa'da istediği raporu vermeyen doktorla tartışan ve güvenlik görevlisine saldıran şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Eyyübiye ilçesinde kavga ettiği kişiler tarafından darbedilen A.D, Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne rapor almak için başvurdu.

A.D, 10 günlük rapor talebini yerine getirmeyen ve 1 günlük rapor veren doktorla tartışmaya başladı.

Araya giren güvenlik görevlileriyle bu kez tartışan A.D. ile güvenlik görevlileri arasında arbede yaşandı.

Polis ekipleri şüpheliyi gözaltına aldı.

Olay anı çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

