YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Şanlıurfa
  4. Şanlıurfa'da doktorla tartışıp güvenlik görevlisine saldıran şüpheli gözaltına alındı

Şanlıurfa'da doktorla tartışıp güvenlik görevlisine saldıran şüpheli gözaltına alındı

16.09.2022 19:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'da doktorla tartışıp güvenlik görevlisine saldıran şüpheli gözaltına alındı

Şanlıurfa'da istediği raporu vermeyen doktorla tartışan ve güvenlik görevlisine saldıran şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Eyyübiye ilçesinde kavga ettiği kişiler tarafından darbedilen A.D, Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne rapor almak için başvurdu.

A.D, 10 günlük rapor talebini yerine getirmeyen ve 1 günlük rapor veren doktorla tartışmaya başladı.

Araya giren güvenlik görevlileriyle bu kez tartışan A.D. ile güvenlik görevlileri arasında arbede yaşandı.

Polis ekipleri şüpheliyi gözaltına aldı.

Olay anı çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şanlıurfa'nın "Keten Köyneği Fıstığı" coğrafi işaretle tescillendiŞanlıurfa'nın "Keten Köyneği Fıstığı" coğrafi işaretle tescillendi
Futbol: Ziraat Türkiye KupasıFutbol: Ziraat Türkiye Kupası
Sivasspor'un formaları, Cluj Havaalanı'nda kaybolduSivasspor'un formaları, Cluj Havaalanı'nda kayboldu
Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa Güvenlik görevlisi şanlıurfa eğitim ve araştırma hastanesi

Şanlıurfa Namaz Vakitleri 16 Eylül Cuma

İmsak
04:39
Sabah
06:00
Öğle
12:25
İkindi
15:55
Akşam
18:39
Yatsı
19:55
Şanlıurfa ECZANELER
Şanlıurfa ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Cinsiyet değiştirmişti! Transparan tulumuyla pozu olay oldu

Cinsiyet değiştirmişti! Transparan tulumuyla pozu olay oldu

Kehaneti gündemde! “Tarih tekerrür eder, önceki Charles’lar...”

Kehaneti gündemde! “Tarih tekerrür eder, önceki Charles’lar...”

Ünlü isimler bu ürünleri kullanıyor! Saç sakal bakım rutininize mutlaka eklemelisiniz

Ünlü isimler bu ürünleri kullanıyor! Saç sakal bakım rutininize mutlaka eklemelisiniz

Müstehcen pozlarını satıyor! Eski kocasını ifşa etti

Müstehcen pozlarını satıyor! Eski kocasını ifşa etti

Gasp etmeye çalıştığı kadın dövüş sanatları antrenörü çıktı

Gasp etmeye çalıştığı kadın dövüş sanatları antrenörü çıktı

Beyler, kadınlar bu parfümlere bayılıyor! İşte kadınların gözünden en iyi 10 erkek parfümü

Beyler, kadınlar bu parfümlere bayılıyor! İşte kadınların gözünden en iyi 10 erkek parfümü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.