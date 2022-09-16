Şanlıurfa'da doktoru darbettikleri iddia edilen 3 kardeşin yargılanması sürüyor

Şanlıurfa'da doktor Şeyhmus Baraş'ı darbettikleri gerekçesiyle tutuklanan daha sonra ise tahliye edilen hasta yakını 3 kardeşin yargılanmasına devam edildi.

Viranşehir 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuksuz sanık kardeşler M.D, M.D, H.D, mağdur Baraş, taraf avukatları, bazı doktorlar ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Sanıklar önceki savunmalarını tekrar ederek doktor Baraş'a hakaret etmediklerini iddia etti, beraat talebinde bulundu.

Tanıklar ise sanıkların doktor Baraş ile tartıştığını gördüklerini dile getirdi.

Doktor Baraş'ın avukatı ise tanıkların yalan beyanda bulunduğunu savundu.

Mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Şanlıurfa'da 27 Haziran'da doktor Şeyhmus Baraş, hasta yakınları tarafından darbedilmiş saldırının ardından tutuklanan 3 kardeş daha sonra tahliye edilmişti.



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