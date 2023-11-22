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Şanlıurfa'da dolandırıcılık operasyonunda 12 şüpheli yakalandı

22.11.2023 07:57 | Son Güncelleme:
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Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde dolandırıcılık operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı.

Akçakale Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, "iletişim yoluyla nitelikli dolandırıcılık" yaptığı belirlenen kişilere yönelik çalışma başlatıldı.

Ekiplerce ilçede belirlenen 9 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 12 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda, 25 cep telefonu, 23 SİM kart, 6 hafıza kartı, 10 flash bellek, 1 dönüştürücü, 1 hard disk, 2 bilgisayar, 5 tabanca, 277 bin 600 lira ile 1 çek ele geçirildi.

Şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.

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dolandırıcılık Şanlıurfa Akçakale operasyon

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