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Şanlıurfa'da dolandırıcılık operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

03.02.2023 15:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 43 kişiyi "güvenlik korucusu" yapacakları vaadiyle kandırarak paralarını aldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Siverek Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, bazı vatandaşları "güvenlik korucusu" yapacaklarını öne sürerek para alan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, yaptıkları çalışmada şüphelilerin nitelikli dolandırıcılık yoluyla 43 kişiden toplam 86 bin lira para aldıklarını tespit etti.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda A.K, D.K, H.K. ve A.Y. gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden D.K. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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