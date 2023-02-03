Şanlıurfa'da dolandırıcılık operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

Siverek Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, bazı vatandaşları "güvenlik korucusu" yapacaklarını öne sürerek para alan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, yaptıkları çalışmada şüphelilerin nitelikli dolandırıcılık yoluyla 43 kişiden toplam 86 bin lira para aldıklarını tespit etti.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda A.K, D.K, H.K. ve A.Y. gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden D.K. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

