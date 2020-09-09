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Şanlıurfa'da dolandırıcılık yapan iki kişi tutuklandı

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 09.09.2020 16:30 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'da dolandırıcılık yapan iki kişi tutuklandı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, besiciyi dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı.

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde besicilik yapan Hıdır Çakmaz, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yaklaşık 200 küçükbaş hayvanı sattığı Ö.A. ile M.K.'nin kendisine herhangi bir ödeme yapmadığını öne sürerek, şikayetçi oldu.

Konuyla ilgili çalışma yürüten Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAK), hayvanların ilçenin kırsalında bulunduğunu belirledi.

Şüphelileri gözaltına alan ekipler, küçükbaş hayvanları ise sahibine teslim etti.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ö.A. ile M.K, "nitelikli dolandırıcılık" suçundan tutuklandı.

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