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Şanlıurfa'da döviz alma bahanesiyle dolandırıcılık yapan 2 şüpheli aranıyor

AA AA
13.02.2024 13:25 | Son Güncelleme:
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Şanlıurfa'nın merkez Eyyübiye ilçesinde, döviz alma bahanesiyle dolandırıcılık yapan 2 şüpheli, güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Akarbaşı Mahallesi'ndeki bir kuyumcudan döviz alan şüpheliler, dövizi çantayı koyduktan sonra kuyumcuda bıraktı. Bir süre sonra yeniden gelip çantayı alan şüpheliler, bu işlemi birkaç gün tekrarladı.

Daha sonra 40 bin dolar alacaklarını beyan ederek kuyumcudan içerisinde döviz olan zarfı teslim alan şüpheliler, zarfı beraberinde getirdikleri çantaya bıraktı. Bu sırada işletmecinin dalgınlığından yararlanan şüpheliler, kuyumcudan aldıkları zarfı, yanlarındaki başka bir çantaya geçirdi. Bankadan para çekme bahanesiyle kuyumcunun gördüğü çantayı bırakarak işyerinden ayrılan şüpheliler, bir daha geri dönmedi. Bir süre sonra bırakılan çantadan parasını almak isteyen kuyumcu, çantayı açtığından zarfın ön kısmına 100 dolar, arkasında ise Türk lirası olduğu görülen zarfla karşılaştı.

İhbar üzerine harekete geçen güvenlik güçleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Yaşanan dolandırıcılık ise iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, 2 şüphelinin aldıkları zarfın içindeki parayı farklı çantaya taşıdıkları görüldü.

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Kuyumcu Şanlıurfa dolar dolandırıcı

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