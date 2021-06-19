Şanlıurfa'da düğünde yere düşen pompalı tüfek ateş aldı: 5 yaralı

Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde düğünde bir kişinin havaya ateş ettikten sonra yere düşürdüğü pompalı tüfeğin ateş alması sonucu 5 kişi yaralandı.

Yolgider Mahallesi'ndeki bir düğünde henüz ismi öğrenilemeyen kişi, havaya ateş ettiği pompalı tüfeği elinden düşürdü.

Ateş alan tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği Mehmet Karaboğa (34), Merve Akşit (10), Mehmet Karaboğa (26), Şavak Karaboğa (54) ve Salih Akbalık (9) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Harran Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz