YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Şanlıurfa
  4. Şanlıurfa'da düştüğü sulama kanalında kaybolan çocuğun cesedine ulaşıldı

Şanlıurfa'da düştüğü sulama kanalında kaybolan çocuğun cesedine ulaşıldı

16.08.2021 21:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'da düştüğü sulama kanalında kaybolan çocuğun cesedine ulaşıldı

Şanlıurfa'da sulama kanalında kaybolan çocuğun cesedi bulundu.

Haliliye ilçesi kırsalında Şeyhçoban Mahallesi yakınlarında dün sulama kanalına düşerek kaybolan 17 yaşındaki Hüseyin Yıldız için İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı su altı polis ekibi, gün boyu arama çalışması yaptı.

Ekipler, Yıldız'ın cesedini suya düştüğü yere 5 kilometre mesafede buldu.

Ceset otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İstanbul için korkutan deprem uyarısı: Son çeyreğe girdikİstanbul için korkutan deprem uyarısı: Son çeyreğe girdik
PARTNERKimse gerçek olduğuna inanmadı! Canlı yayında kalp krizi geçirdiKimse gerçek olduğuna inanmadı! Canlı yayında kalp krizi geçirdi
Bakteri aşılama yöntemiyle soya fasulyesinde verimin artırılması hedefleniyorBakteri aşılama yöntemiyle soya fasulyesinde verimin artırılması hedefleniyor
Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa

Şanlıurfa Namaz Vakitleri 16 Ağustos Pazartesi

İmsak
04:06
Sabah
05:35
Öğle
12:34
İkindi
16:19
Akşam
19:23
Yatsı
20:46

Şanlıurfa Nöbetçi Eczaneler16 Ağustos Pazartesi

Mersav Eczanesi
Haliliye
Şanlıurfa Eczanesi
Haliliye
Dartar Eczanesi
Eyyubiye
Gülsün Eczanesi
Karakopru
Hakan Eczanesi
Karakopru
Kaan Nur Eczanesi
Akcakale
Aydoğdu Eczanesi
Birecik
Tümünü Göster
Şanlıurfa ECZANELER
Şanlıurfa ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Konyaspor ile yapacakları maçı değerlendirdi:

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Konyaspor ile yapacakları maçı değerlendirdi:

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Bursa'da bir kişi eşini ve kızını öldürüp intihar etti

Bursa'da bir kişi eşini ve kızını öldürüp intihar etti

Menemenspor, sezonun ilk maçında yarın Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk edecek

Menemenspor, sezonun ilk maçında yarın Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk edecek

Kayseri'de otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü öğretmen öldü

Kayseri'de otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü öğretmen öldü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.