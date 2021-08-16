Şanlıurfa'da düştüğü sulama kanalında kaybolan çocuğun cesedine ulaşıldı

Şanlıurfa'da sulama kanalında kaybolan çocuğun cesedi bulundu.

Haliliye ilçesi kırsalında Şeyhçoban Mahallesi yakınlarında dün sulama kanalına düşerek kaybolan 17 yaşındaki Hüseyin Yıldız için İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı su altı polis ekibi, gün boyu arama çalışması yaptı.

Ekipler, Yıldız'ın cesedini suya düştüğü yere 5 kilometre mesafede buldu.

Ceset otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.



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