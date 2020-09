Şanlıurfa’da Engelsiz Down Cafesi hizmette

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından Çocuk Oyun Dünyası alanı içerisinde Engelsiz Down Cafe hizmete açıldı.

Büyükşehir Belediyesine ait Engelli Koordinasyon Merkezinde çeşitli eğitimleri alarak yetiştirilen down sendromlu çocukları istihdama kazandırmak için açılan kafede, down sendromlu gençler ve çocuklar değişmeli olarak komilik, kasiyerlik işlerde görev alıyor. Kafenin açılışında konuşan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, "Amacımız, bu özel insanları sosyal bir ortam içerisinde konuşlandırmak ve onlara iş deneyimi kazandırmak. Fırsat verildiğinde onların da çalışabildiğini, üretime katkı sağlayacağını hatta aldıkları maaşla ailelerine destek olabileceğini göstermiş olacağız" dedi.

Şanlıurfalıları nezih bir ortamda açılan bu kafeye davet eden Beyazgül, "Burada engelsiz kardeşlerimizin çalışacağı bir alan açtık. Son zamanlarda onlara engeli koyan bizleriz veya zihinlerimizde engel koymuşuz şimdi görüyoruz ki onlar engel tanımıyor. Eğer duygularınızın harekete geçmesini istiyorsanız, sevginizin ortaya çıkmasını istiyorsanız, bu engelsiz çocuklarımızla temasınızı daha fazla arttırmanız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Görme Engelli Ruşendil (Kalp Göziyle Görenler) grubunun sahne aldığı engelsiz cafenin açılış kurdelesini Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, cafede istihdam edilen down sendromlu gençler ve diğer davetliler ile yaptı. Etkinlikle birbirinden güzel eserler seslendiren Görme Engelli Ruşendil grubu dinleyenlerin beğenisini aldı.

Açılışa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’ün yanı sıra Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, davetliler ile down sendromlu gençlerin aileleri katıldı.