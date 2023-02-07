YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Şanlıurfa
  4. Şanlıurfa'da enkaz altındakilerin yakınlarının umutlu bekleyişi sürüyor

Şanlıurfa'da enkaz altındakilerin yakınlarının umutlu bekleyişi sürüyor

07.02.2023 11:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Şanlıurfa'da enkaz altında yakınları kalanların umutlu bekleyişleri sürüyor.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde Şanlıurfa'da yıkılan 6 katlı binada, enkaz altında kalanların kurtarılması amacıyla AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

İpekyol Caddesi'ndeki Osman Ağan Apartmanı enkazında yakınları olanlar çalışmaları umutla takip ediyor.

Enkaz altında 6 yakını bulunan Hacı Bulut, depremin ardından annesi, babası, ağabeyi ve yeğenlerinden haber alamadıklarını, onların yaşadıkları eve gelince büyük bir şaşkınlık yaşadıklarını anlattı.

Annesi İslim ve Babası Halil'in 3 gün önce ağabeyinin evine geldiğini anlatan Bulut, "Birinci katta oturuyorlardı, sağ salim haberlerini bekliyoruz, Allah'tan umut kesilmez. Depremden sonra aradık hiç ulaşamadık. Annem ve babam başka bir yerde oturuyorlardı, 3 gün önce hava soğuk diye ağabeyim 'bizim evde doğalgaz var' diyerek onları evine getirdi." dedi.

Osman Bulut ise geceyi enkaz başında geçirdiklerini ve gelecek güzel bir haberi beklediklerini söyledi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şanlıurfa'da yıkılan binanın enkazından 22 saat sonra bir kadın kurtarıldıŞanlıurfa'da yıkılan binanın enkazından 22 saat sonra bir kadın kurtarıldı
Çorum’da deprem paniği, vatandaşlar kendilerini dışarıya attı, kavşaklar kilitlendiÇorum’da deprem paniği, vatandaşlar kendilerini dışarıya attı, kavşaklar kilitlendi
İzmit Belediyesi’nden deprem bölgesine yardım kampanyasıİzmit Belediyesi’nden deprem bölgesine yardım kampanyası
Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa anne baba enkaz

Şanlıurfa Namaz Vakitleri 7 Şubat Salı

İmsak
05:54
Sabah
07:16
Öğle
12:44
İkindi
15:36
Akşam
18:02
Yatsı
19:18
Şanlıurfa ECZANELER
Şanlıurfa ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.