Şanlıurfa'da FETÖ operasyonunda 4 hükümlü yakalandı

Şanlıurfa'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda, haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 4 hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, "FETÖ'ye üye olmak" suçundan aranan hükümlülere yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda, haklarında 7 yıl 6 ay ve 5 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.S.I, M.B.İ, A.D. ile A.B. yakalandı.

Hükümlüler, işlemleri için emniyete götürüldü.



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