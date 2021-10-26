YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Şanlıurfa
  4. Şanlıurfa'da FETÖ operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı

Şanlıurfa'da FETÖ operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı

26.10.2021 16:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'da FETÖ operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı

Şanlıurfa'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 6 şüpheli yakalandı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, örgütün güncel yapılanması içerisinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen kişilere yönelik kent merkezinde bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Aralarında kamudan ihraç edilmiş kişilerin ve esnafın da olduğu 6 şüpheli gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sular çekildi, ortaya çıkan görüntü kahretti! Telef oldularSular çekildi, ortaya çıkan görüntü kahretti! Telef oldular
Ekim fırsatı! Bu hediyeye herkes bayılacakEkim fırsatı! Bu hediyeye herkes bayılacak
Şanlıurfa'da minibüsle panelvanın çarpıştığı kazada 10 kişi yaralandıŞanlıurfa'da minibüsle panelvanın çarpıştığı kazada 10 kişi yaralandı
Anahtar Kelimeler:
fetö Şanlıurfa

Şanlıurfa Namaz Vakitleri 26 Ekim Salı

İmsak
05:16
Sabah
06:36
Öğle
12:14
İkindi
15:14
Akşam
17:42
Yatsı
18:57

Şanlıurfa Nöbetçi Eczaneler26 Ekim Salı

Açanal Eczanesi
Haliliye
Bilgin Eczanesi
Haliliye
Pınar Eczanesi
Haliliye
Feyza Eczanesi
Eyyubiye
Mak Eczanesi
Karakopru
Kaydı Eczanesi
Akcakale
Yusuf Eczanesi
Birecik
Tümünü Göster
Şanlıurfa ECZANELER
Şanlıurfa ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Muhasebecilikten artakalan zamanlarında "ata tohumu" yetiştiriyor

Muhasebecilikten artakalan zamanlarında "ata tohumu" yetiştiriyor

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Şanlıurfa'da otomobilin devrildiği kazada ölenlerin sayısı 4'e yükseldi

Şanlıurfa'da otomobilin devrildiği kazada ölenlerin sayısı 4'e yükseldi

Samsunspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının ardından

Samsunspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının ardından

Futbol: TFF 3. Lig'de görünüm

Futbol: TFF 3. Lig'de görünüm

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.