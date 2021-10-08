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Şanlıurfa'da FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı

08.10.2021 13:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'da FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı

Şanlıurfa'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) güncel yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince kent merkezinde bazı adreslere düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Aralarında kamudan ihraç edilmiş kişilerin de olduğu 6 şüpheli, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Ekiplerce 27 Eylül'de örgütün güncel yapılanması içerisinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen kişilere yönelik kent merkezinde bazı adreslere eş zamanlı yapılan operasyonda 6 şüpheli gözaltına alınmış, adreslerinde yapılan aramalarda ise FETÖ elebaşının kitapları ve çok sayıda dijital materyal ele geçirilmişti.

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