Şanlıurfa'da FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı

Şanlıurfa'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) güncel yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.
Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince kent merkezinde bazı adreslere düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Aralarında kamudan ihraç edilmiş kişilerin de olduğu 6 şüpheli, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
Ekiplerce 27 Eylül'de örgütün güncel yapılanması içerisinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen kişilere yönelik kent merkezinde bazı adreslere eş zamanlı yapılan operasyonda 6 şüpheli gözaltına alınmış, adreslerinde yapılan aramalarda ise FETÖ elebaşının kitapları ve çok sayıda dijital materyal ele geçirilmişti.
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