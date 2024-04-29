YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Şanlıurfa
  4. Şanlıurfa'da firari hükümlü operasyonla yakalandı

Şanlıurfa'da firari hükümlü operasyonla yakalandı

AA AA
29.04.2024 13:54
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, kesinleşmiş 12 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü operasyonla yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan kesinleşmiş 12 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü A.B'nin kaldığı adresi tespit etti.

Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Siverek İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda A.B. yakalandı.

Zanlının üzerinde, 2 ruhsatsız tabanca, 2 tabanca şarjörü, 6 tabanca fişeği ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Mynet Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Özel bireyler ve aileleri kolları sıvadı, serada çilek üretimine başladıÖzel bireyler ve aileleri kolları sıvadı, serada çilek üretimine başladı
Beyoğlu’nda ücretsiz ring seferleri başladıBeyoğlu’nda ücretsiz ring seferleri başladı
Heyelanda bir bölümü çöken Bartın-Kastamonu kara yolunda çalışma başlatıldıHeyelanda bir bölümü çöken Bartın-Kastamonu kara yolunda çalışma başlatıldı
Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa

Şanlıurfa Namaz Vakitleri 29 Nisan Pazartesi

İmsak
03:56
Sabah
05:25
Öğle
12:27
İkindi
16:13
Akşam
19:19
Yatsı
20:43
Şanlıurfa ECZANELER
Şanlıurfa ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

New Balance, Crocs, Puma... %50'ye varan indirimler burada!

New Balance, Crocs, Puma... %50'ye varan indirimler burada!

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Ömür boyu garantili Stanley termoslarda indirim devam ediyor

Ömür boyu garantili Stanley termoslarda indirim devam ediyor

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.