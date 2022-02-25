Şanlıurfa'da Fırat Nehri'nde erkek cesedi bulundu

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinden geçen Fırat Nehri'nde ceset bulundu.

Saha Mahallesi'nde suyun yüzeyinde erkek cesedi gören vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Polis ekipleri, cesedi sudan çıkararak kıyıya getirdi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolün ardından ceset, Birecik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri, yaklaşık 20 yaşlarında olan cesedin kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlattı.



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