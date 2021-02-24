YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Şanlıurfa
  4. Şanlıurfa’da geleceğin mimarı kadınlar her alanda

Şanlıurfa’da geleceğin mimarı kadınlar her alanda

24.02.2021 13:36 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından kent merkezi ve ilçelerde kurulan 26 kadın destek merkezi, 12 spor salonu ve 182 meslek edindirme ve sanat atölyeleri ile kadınlar hayata yeniden bağlanıyor.Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyetlerini sürdüren kadın destek merkezleri, spor salonları, meslek edindirme ve sanat atölyeleri, toplumun temel yapı taşı olan kadınların sosyal hayatın içinde daha fazla yer bulmalarına olanak sağlıyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından kent merkezi ve ilçelerde kurulan 26 kadın destek merkezi, 12 spor salonu ve 182 meslek edindirme ve sanat atölyeleri ile kadınlar hayata yeniden bağlanıyor.
Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyetlerini sürdüren kadın destek merkezleri, spor salonları, meslek edindirme ve sanat atölyeleri, toplumun temel yapı taşı olan kadınların sosyal hayatın içinde daha fazla yer bulmalarına olanak sağlıyor. Belediye Başkanı Beyazgül’ün üzerinde önemle durduğu ‘Sosyal belediyecilik’ ilkesi ile çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, kadınların meslek sahibi olmalarının önünü açıyor. Öğrendikleri beceri sayesinde kadınlar, iş sahalarında kendi iş yerlerini açarak aile ekonomilerine de katkı sağlayabiliyor.
Sosyalleşme ve eski mahalle kültürünü tek çatı altında toplayarak kadınların hizmetine sunan Büyükşehir Belediyesi, mevcut kadın destek merkezlerinin sayısını artırmayı da hedefliyor. Tam donanımlı kadın destek merkezlerinden faydalanan Şanlıurfalı kadınlar ise merkezlerdeki spor, sağlıklı yaşam, kuaför ve çocukları için kreş imkanından da faydalanabiliyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Eviniz ne kadar güvende? Tek tıkla önleminizi alınEviniz ne kadar güvende? Tek tıkla önleminizi alın
Bakan Selçuk'tan gazi eşine hediyeBakan Selçuk'tan gazi eşine hediye
1/

Şanlıurfa Namaz Vakitleri 24 Şubat Çarşamba

İmsak
05:36
Sabah
06:56
Öğle
12:43
İkindi
15:50
Akşam
18:20
Yatsı
19:35

Şanlıurfa Nöbetçi Eczaneler24 Şubat Çarşamba

Dünya Eczanesi
Haliliye
Mustafa Gömük Eczanesi
Haliliye
Şifa Eczanesi
Haliliye
Dolaplar Eczanesi
Eyyubiye
Zeynep Eczanesi
Karakopru
Kaydı Eczanesi
Akcakale
Aydoğdu Eczanesi
Birecik
Tümünü Göster
Şanlıurfa ECZANELER
Şanlıurfa ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

AK Parti Hakkari İl Başkanı Özbek oldu

AK Parti Hakkari İl Başkanı Özbek oldu

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

AK Parti’de yeni yönetim listesi belli oldu

AK Parti’de yeni yönetim listesi belli oldu

Sinop’ta sakatat satışları patladı

Sinop’ta sakatat satışları patladı

Vali Dağlı: "En ufak bir gevşeme dahi vaka sayılarında artışa yol açıyor"

Vali Dağlı: "En ufak bir gevşeme dahi vaka sayılarında artışa yol açıyor"

Diğer Haberler

Karaköprü’den kırsalda programlı çalışma

Karaköprü’den kırsalda programlı çalışma

Viranşehir’de korona virüse karşı aşılama sürüyor

Viranşehir’de korona virüse karşı aşılama sürüyor

Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa'da düzenlenen rüşvet ve sahtecilik operasyonunda 11 kişi gözaltına alındı

Şanlıurfa'da düzenlenen rüşvet ve sahtecilik operasyonunda 11 kişi gözaltına alındı

Başkan Ekinci vatandaşlarla bir araya geldi

Başkan Ekinci vatandaşlarla bir araya geldi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.