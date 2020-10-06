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Şanlıurfa’da Göbeklitepe tesisi hizmete girdi

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 06.10.2020 11:15 | Son Güncelleme

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, yapımını tamamladığı GAP 4.Etaptaki ’Göbeklitepe Tesisleri’ni hizmete sundu.Göreve geldiği günden bu yana Büyükşehir Belediyesine kalıcı tesisler kazandırarak belediye bütçesini halka hizmet olarak yansıtmanın derdiyle dertlenen Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, BELTUR A.Ş bünyesinde hizmete açılan tesisi gezdi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, yapımını tamamladığı GAP 4.Etaptaki ’Göbeklitepe Tesisleri’ni hizmete sundu.
Göreve geldiği günden bu yana Büyükşehir Belediyesine kalıcı tesisler kazandırarak belediye bütçesini halka hizmet olarak yansıtmanın derdiyle dertlenen Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, BELTUR A.Ş bünyesinde hizmete açılan tesisi gezdi. Tesis hakkında çalışanlardan bilgi alan Beyazgül varsa eksiklerin belirlendiğini ve en kısa sürede bu eksikliklerin tamamlanacağını söyledi.
Beyazgül, "GAP 4 Göbeklitepe Tesislerindeyiz. Tesisimiz hizmete girmiştir. Oldukça güzel bir ortamda yeni normalleşmeye uygun olarak BELTUR A.Ş bünyesinde hizmete açılan tesisimizde insanlarımız gece geç saatlere kadar vakit geçiriyorlar. Memleketimize hayırlı uğurlu olsun" dedi.
Tesiste oldukça güzel vakit geçirdiklerini belirten müşteriler ise Şanlıurfa’ya böyle bir tesisin kazandırılmasında emeği geçen Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ve ekibine teşekkür etti.

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