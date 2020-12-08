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Şanlıurfa’da gönül çorbası 2’nci adresinde

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 08.12.2020 10:43 | Son Güncelleme

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, sosyal medya üzerinden gelen taleplere yanıtsız kalmayarak, belediye tarafından ikram edilen gönül çorbasını, Harran Üniversitesi Hastanesine de taşıdı.Haliliye Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, hafta içi her sabah 18 Mart Çanakkale Caddesinde vatandaşlara gönül çorbası ikramında bulunuyor.

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, sosyal medya üzerinden gelen taleplere yanıtsız kalmayarak, belediye tarafından ikram edilen gönül çorbasını, Harran Üniversitesi Hastanesine de taşıdı.
Haliliye Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, hafta içi her sabah 18 Mart Çanakkale Caddesinde vatandaşlara gönül çorbası ikramında bulunuyor. Vatandaşların büyük beğenisini toplayan hizmetle ilgili sosyal medya üzerinden Harran Üniversitesi Hastanesinde de çorba ikramında bulunulması talebi üzerine ilçe belediye başkanı Mehmet Canpolat harekete geçti. Gelen talepleri cevapsız bırakmayan Canpolat’ın direktifleri doğrultusunda gönül çorbası, hastane bahçesinde de faaliyete sunuldu. Gönül çorbasından faydalanan sağlık çalışanları ve hasta yakınları, kendileri için sunulan hizmetten duydukları memnuniyeti dile getirerek, Haliliye Belediyesine teşekkür etti.
Öte yandan Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünde yapılan açıklamada; hafta içi her gün 07.30- 08.30 saatleri arasında hastane bahçesinde çorba ikramında bulunulacağı ifade edildi.

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