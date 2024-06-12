YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Şanlıurfa
  4. Şanlıurfa'da görevi başında kalp krizi geçiren polis memuru hayatını kaybetti

Şanlıurfa'da görevi başında kalp krizi geçiren polis memuru hayatını kaybetti

AA AA
12.06.2024 12:27
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde görevi başında kalp krizi geçiren polis memuru Emre Filikci yaşamını yitirdi.

İl Emniyet Müdürü Erdem Bildirici, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hilvan İlçe Emniyet Müdürlüğümüz kadrosunda görevli polis memuru Emre Filikci (30),12 Haziran 2024 tarihinde görevli olduğu esnada kalp krizi geçirerek vefat etmiştir. Hayatını kaybeden meslektaşımıza Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve milletimize başsağlığı ve sabırlar dilerim." ifadelerini kullandı.

Evli olan Filikci'nin cenazesi, yarın Konya'nın Cihanbeyli ilçesi Yeniceoba köy camisinde düzenlenecek tören sonrası defnedilecek.

Mynet Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mersin'de "sazan sarmalı" yöntemiyle dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 5 zanlı yakalandıMersin'de "sazan sarmalı" yöntemiyle dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 5 zanlı yakalandı
Edirne'de apartman girişine park edilen motosiklette çıkan yangın söndürüldüEdirne'de apartman girişine park edilen motosiklette çıkan yangın söndürüldü
Gümüşhane’de bağırsaklarında uyuşturucu kaçırmaya çalışırken yakalanan şahıs tutuklandıGümüşhane’de bağırsaklarında uyuşturucu kaçırmaya çalışırken yakalanan şahıs tutuklandı
Anahtar Kelimeler:
kalp krizi Polis memuru Şanlıurfa Hilvan

Şanlıurfa Namaz Vakitleri 12 Haziran Çarşamba

İmsak
03:12
Sabah
04:57
Öğle
12:30
İkindi
16:21
Akşam
19:52
Yatsı
21:30
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

Babalar Günü Fırsatları devam ediyor!

Babalar Günü Fırsatları devam ediyor!

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Philips'in çok satan tıraş makinelerinde flaş indirimler

Philips'in çok satan tıraş makinelerinde flaş indirimler

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.