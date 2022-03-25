YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Şanlıurfa
  4. Şanlıurfa'da Güney Kore Büyükelçiliğince yaptırılan sağlık merkezi ve okul açıldı

Şanlıurfa'da Güney Kore Büyükelçiliğince yaptırılan sağlık merkezi ve okul açıldı

25.03.2022 20:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'da Güney Kore Büyükelçiliğince yaptırılan sağlık merkezi ve okul açıldı

﻿﻿ Şanlıurfa'da Güney Kore Büyükelçiliği tarafından yaptırılan göçmen sağlığı merkezi ile okulun açılışı gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Yenice Mahallesi'ndeki göçmen sağlığı merkezinin açılışı dolayısıyla düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Güney Kore'nin Ankara Büyükelçisi Lee Won Ik ve eşini Şanlıurfa'da ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Güney Korelilerin vefa duygusuna dikkati çekti.

Güney Kore'nin daha önce Akçakale'de bir göçmen sağlığı merkezi ve Harran'da bir okul yaptırdığını aktaran Erin, şunları kaydetti:

"Bu projeler için Şanlıurfalılar ve misafir ettiğimiz Suriyeli kardeşlerimiz adına, Büyükelçi Lee ve Güney Kore'ye en kalbi şükranlarımızı sunmak istiyoruz. Türkiye ile Güney Kore arasındaki binlerce kilometrelik mesafeye rağmen Türk milleti ile Güney Kore halkı arasında güçlü, sağlam, tarihi geçmişe dayanan kültür benzerliği ve dostluğu bulunuyor."

Büyükelçi Lee de Şanlıurfa'nın insanlık medeniyetinin doğduğu ve Suriyeli misafirlere kucak açan bir şehir olduğunu ifade etti.

Hem Suriyeli hem de Türk çocukların eğitimi için Güney Kore olarak az da olsa katkıda bulunmaktan mutluluk duyduğunu dile getiren Lee, sağlık merkezinin ve okulun hayırlı olmasını diledi.

Konuşmaların ardından merkezin açılışı gerçekleştirildi.

Vali Erin, Lee ve beraberindekiler daha sonra Harran'da yaptırılan Seul Ortaokulunun açılışına katıldı.

Açılış töreninin ardından okulu gezen Erin ve Lee, çocuklarla sohbet ederek, okullarının hayırlı olmasını diledi.

Törene İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Gülüm, İl Milli Eğitim Müdürü Fevzi Kurt ve Şanlıurfa'da yaşayan 2 Kore Gazisi katıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Atletizm müsabakasında bayılması hayatını kurtardıAtletizm müsabakasında bayılması hayatını kurtardı
GÜNCELLEME - Market kirlenmesin diye ayakkabısını çıkardıGÜNCELLEME - Market kirlenmesin diye ayakkabısını çıkardı
Atletizm müsabakasında bayılması hayatını kurtardıAtletizm müsabakasında bayılması hayatını kurtardı
Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa Güney Kore

Şanlıurfa Namaz Vakitleri 25 Mart Cuma

İmsak
04:54
Sabah
06:15
Öğle
12:36
İkindi
16:05
Akşam
18:47
Yatsı
20:03
Şanlıurfa ECZANELER
Şanlıurfa ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Anne adayları Ramazan’da nasıl beslenmeli?

Anne adayları Ramazan’da nasıl beslenmeli?

Fatih Sultan Mehmet’in sofrasından eksik etmediği şifa dolu içecek!

Fatih Sultan Mehmet’in sofrasından eksik etmediği şifa dolu içecek!

Oruç migren ataklarını tetikleyebilir mi? Migren nasıl tedavi edilir?

Oruç migren ataklarını tetikleyebilir mi? Migren nasıl tedavi edilir?

Ramazan'da hatim nasıl yapılır?

Ramazan'da hatim nasıl yapılır?

Ramazan ayında neden kilo alınır?

Ramazan ayında neden kilo alınır?

Ramazan öncesi vatandaşı üzecek gelişme! Yüzde 48 zam

Ramazan öncesi vatandaşı üzecek gelişme! Yüzde 48 zam

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.