Şanlıurfa'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı

Şanlıurfa'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı, 7 kişi yaralandı.

Sürücüleri öğrenilmeyen 63 AAT 348 plakalı hafif ticari araç ile 63 ABG 611 plakalı otomobil Necmettin Cevheri Bulvarı 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı önünde çarpıştı.

Kazada araçlardaki Mahmut (17), Hasan (17) ve Zuhal Çakmak (18) ile Muhittin Kelekçi (18), Ayşe (55), Yakup (19) ve Sibel Kılıç (26) yaralandı.

Bazıları itfaiye ekiplerince araçlardan çıkarılan yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.



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