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Şanlıurfa'da hafif ticari aracın devrildiği kazada 6 kişi yaralandı

02.11.2021 13:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'da hafif ticari aracın devrildiği kazada 6 kişi yaralandı

Şanlıurfa'da hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.

Ahmet Ünal yönetimindeki 38 RS 938 plakalı hafif ticari araç, Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi.

Sürücünün yara almadığı kazada araçta bulunan 6 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelerde tedavi altına alındı.

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