Şanlıurfa'da hakkında 13 yıl 4 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde, hakkında 13 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

11 yıl önce Suruç ilçesinde 2 aile arasında yaşanan; 5 kişinin öldüğü, 13 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.

Ekipler, hakkında kasten öldürme suçundan toplam 13 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.P'nin (39) Ulubatlı Mahallesi'nde saklandığı bilgisine ulaştı.

Kaçmak üzereyken yakalanan zanlı, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz