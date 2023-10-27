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Şanlıurfa'da haklarında yakalama kararı bulunan 51 şüpheli yakalandı

27.10.2023 08:02 | Son Güncelleme:
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Şanlıurfa'da farklı suçlardan haklarında yakalama kararı bulunan 51 şüpheli, eş zamanla operasyonla gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamaya göre, asayişe yönelik suçların önlenmesi kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan 60 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda, 62 ekip, 180 personelin katılımıyla düzenlenen eş zamanlı operasyonla, "hırsızlık, kasten yaralama, cinsel taciz, konut dokunulmazlığını ihlal etme, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, tehdit" gibi suçlardan haklarında yakalama kararı bulunan 51 şüpheli yakalandı.

Şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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