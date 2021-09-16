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Şanlıurfa'da hayırseverlerin katkılarıyla yaptırılan okullar eğitime açıldı

16.09.2021 20:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'da hayırseverlerin katkılarıyla yaptırılan okullar eğitime açıldı

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde hayırsever iş insanlarının katkılarıyla yaptırılan iki ortaokul ile bir anasınıfının açılışı yapıldı.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Ruzkiye Çulcuoğlu Ortaokulu, Mehmet Faiz Sözmen Ortaokulu ve Türkan Erçetin Anasınıfı'nın açılışı dolayısıyla Hastane Caddesi'nde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, kendileri için en öncelikli meselenin eğitim olduğunu söyledi.

Geleceği oluşturacak nesillerin yetişmesi için uğraştıklarını belirten Erin, şöyle konuştu:

"Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde bu dönemde eğitime yapılan yardımları görüyoruz. Ama biz bunları devlet olarak yaparken hep çağrılarda ve davetlerde bulunduk. Eğitim meselesi sadece öğretmenlerin, Milli Eğitim Bakanlığının meselesi değildir. Bu mesele çok aktörlü bir meseledir. Herkesin elini taşın altına koyması gereklidir."

Erin, okulların yapımında katkısı olan hayırsever iş insanları Halil Oktay Çulcuoğlu ve Kasım Böler'e teşekkür etti.

Açılış törenine, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Zemzem Gülender Açanal, CHP Şanlıurfa Milletvekili Aziz Aydınlık, Birecik Belediye Başkanı Mahmut Mirkelam, İl Milli Eğitim Müdürü Fevzi Kurt, AK Parti İl Başkanı Abdurrahman Kırıkçı ve vatandaşlar katıldı.

Tören, şiir okunması, folklor gösterisi ve sıra gecesi ekibinin eserlerini seslendirmesiyle sona erdi.

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