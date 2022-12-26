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Şanlıurfa'da hayvan hırsızlığı yapan 2 şüpheli Diyarbakır'da yakalandı

26.12.2022 10:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde çalınan 51 küçükbaş hayvan jandarma ekiplerince bulundu, olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Doğukent Mahallesi'nde 51 küçükbaş hayvanı çalınan M.İ, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) ile Siverek İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda, hayvanların M.E. ve S.A. tarafından çalınarak kamyonetle Diyarbakır'ın Çınar ilçesine götürüldüğü belirlendi.

Ekiplerce tespit edilen adrese düzenlenen operasyonda, çalınan 51 hayvan ele geçirildi, M.E. ve S.A. gözaltına alındı.

Bulunan hayvanlar sahibine teslim edilirken, 2 zanlı işlemleri için jandarmaya götürüldü.

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Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır Şanlıurfa jandarma

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