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Şanlıurfa'da hırsızlık yaptığı binaya yeniden gelen şüpheli yakalandı

12.12.2021 15:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'da hırsızlık yaptığı binaya yeniden gelen şüpheli yakalandı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir binada hırsızlık yaptığı öne sürülen şüpheli, polisin incelemesi sürerken yeniden gelince yakalandı.

Güney Mahallesi'nde gece saatlerinde 9 katlı bir binaya giren iki kişi, binanın çatısındaki paratoneri çaldı.

Bina sakinleri paratonerin olmadığını fark edip durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine gelen polis ekipleri, binanın güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Bu sırada bahçeye giren ve şüpheli hareketler sergileyen bir kişiyi gören polis ekipleri, bu kişinin kimlik sorgusunu yaptı.

Şüphelinin üst aramasında tornavida ve anahtar takımı bulan polis, kamera kayıtlarındaki kişi olduğunu belirledi.

Gözaltına alınan A.K'nin sorgusu sürerken, güvenlik kamerasınca kaydedilen diğer şüphelinin yakalanması için başlatıldı.

Bu arada, şüphelilerin gece saatlerinde binaya giriş ve çıkışları güvenlik kameralarına yansıdığı görülüyor.

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polis Şanlıurfa Siverek

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