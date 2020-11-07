YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Şanlıurfa
  4. Şanlıurfa’da hizmetler kaldığı yerden devam ediyor

Şanlıurfa’da hizmetler kaldığı yerden devam ediyor

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 07.11.2020 14:53 | Son Güncelleme

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, pandemi nedeniyle ara verilen ancak kontrollü yaşam çerçevesinde alınan tedbirler kapsamında tekrardan hizmet vermeye başlayan kütüphane, yüzme havuzları ve spor salonlarında incelemelerde bulundu.

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, pandemi nedeniyle ara verilen ancak kontrollü yaşam çerçevesinde alınan tedbirler kapsamında tekrardan hizmet vermeye başlayan kütüphane, yüzme havuzları ve spor salonlarında incelemelerde bulundu. Başkan Canpolat, “ Pandemi dolayısıyla ara verdiğimiz hizmetler kontrollü bir şekilde kaldığı yerden devam ediyor” dedi.
Haliliye Belediyesi, her alanda olduğu gibi eğitim ve spor alanında da gençlerin yanında olmaya devam ediyor. Covid-19 salgını nedeniyle ara verilen hizmetler alınan tedbirler ile birlikte tekrar başladı. Kütüphanede öğrencileri ziyaret eden Başkan Canpolat, öğrencilerle ile bir bir ilgilenerek durumlarını sordu. Kütüphane çıkışında açıklamalarda bulunan Canpolat, Haliliye Belediyesinin hizmetlere kaldığı yerden devam ettiğini belirterek şunları kaydetti. “Recep Tayyip Erdoğan Kültür Merkezindeyiz. Diğer kültür merkezlerimizde olduğu gibi bu kültür merkezimizde de okuma salonlarımız, kütüphanemiz öğrencilerimizin hizmetinde. Tabi yeni dönemde pandemi kuralları gereği içerde seyreltilmiş sınıflar bulunuyor. Öğrencilerimiz rahat bir şekilde burada derslerini çalışıyorlar.”
Ardından yüzme havuzu ve sportif faaliyetlerin yapıldığı bölüme geçen Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, devam eden faaliyetler ile ilgili yetkililerden bilgiler aldı.
pandemi nedeniyle ara verdiğimiz spor salonları ve yüzme havuzlarındaki hizmetlerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu hizmetlerimiz pandemi kuralları çerçevesinde yürütülüyor. Şuanda yüzme havuzlarımız, spor salonlarımız, fitnes salonlarımız ve kurslarımız açılmış bulunuyor. Öğrencilerimiz gelmeye başladı” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERDamla Ersubaşı, tek celsede boşandığı eşiyle görüntülendiDamla Ersubaşı, tek celsede boşandığı eşiyle görüntülendi
Feci kaza! Ölü ve yaralılar varFeci kaza! Ölü ve yaralılar var
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Sivas göç vermeye devam ediyor
Sivas göç vermeye devam ediyor
Mantar zehirlenmelerine karşı dikkat
Mantar zehirlenmelerine karşı dikkat
Karabük'te çıkan yangında bir kişi dumandan etkilendi
Karabük'te çıkan yangında bir kişi dumandan etkilendi
Darıcalı gençler kodlama eğitimi ile geleceğe hazırlanacak
Darıcalı gençler kodlama eğitimi ile geleceğe hazırlanacak
Kaymakam Karadağ: "Kimsenin özel hayatına müdahale söz konusu değil"
Kaymakam Karadağ: "Kimsenin özel hayatına müdahale söz konusu değil"
Mutluluğa ilk pedalı Başkan Kartoğlu çevirdi
Mutluluğa ilk pedalı Başkan Kartoğlu çevirdi

Şanlıurfa Namaz Vakitleri 7 Kasım Cumartesi

İmsak
05:27
Sabah
06:48
Öğle
12:14
İkindi
15:04
Akşam
17:29
Yatsı
18:45

Şanlıurfa Nöbetçi Eczaneler 7 Kasım Cumartesi

Esin Eczanesi
Haliliye
Günay Eczanesi
Haliliye
Kaya Eczanesi
Haliliye
Reyhan Eczanesi
Eyyubiye
Canbazlar Eczanesi
Karakopru
Ensar Eczanesi
Akcakale
Korkmaz Eczanesi
Birecik
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Şanlıurfa’da sanat kursları başlıyor
Şanlıurfa’da sanat kursları başlıyor
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Şanlıurfa'da birlikte yaşadığı kadına işkence ettiği iddia edilen kişi yakalandı
Şanlıurfa'da birlikte yaşadığı kadına işkence ettiği iddia edilen kişi yakalandı
Elleriyle sokak hayvanlarını beslediler
Elleriyle sokak hayvanlarını beslediler
Bonzai Içen Kız, Üst Geçitten Atlamak Istedi
Bonzai Içen Kız, Üst Geçitten Atlamak Istedi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.