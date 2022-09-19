YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Şanlıurfa
  4. Şanlıurfa'da husumetli aileler barıştırıldı

Şanlıurfa'da husumetli aileler barıştırıldı

19.09.2022 19:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'da husumetli aileler barıştırıldı

ŞANLIRFA (AA) - Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde aralarında husumet bulunan iki aile barıştırıldı.

Viranşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, yaklaşık 1 ay önce Tuğuç ve Altay aileleri arasındaki kavgada 1 kişinin hayatını kaybetmesiyle aileler arasında husumet başladı.

Belediye Başkanı Salih Ekinci ve kanaat önderleri, husumetin sona erdirilmesi için iki ailenin üyeleriyle görüştü.

Aileleri ikna eden Ekinci ve kanaat önderleri, Viranşehir Kültür Merkezi'nde tarafları bir araya getirdi.

Programda konuşan Viranşehir Kaymakamı Önder Çengel, barışa katkısından dolayı başta Ekinci olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür etti.

Belediye Başkanı Ekinci ise birlik ve beraberliğe vurgu yaparak, barışta etkisi olan kanaat önderleri ile iki ailenin üyelerine teşekkürlerini sundu.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şehit Ulaştırma Sözleşmeli Piyade Er Ayberk'in naaşı memleketi Gaziantep'e uğurlandıŞehit Ulaştırma Sözleşmeli Piyade Er Ayberk'in naaşı memleketi Gaziantep'e uğurlandı
Beylikdüzü'nde öldürülen 2 kız kardeş son yolculuklarına uğurlandıBeylikdüzü'nde öldürülen 2 kız kardeş son yolculuklarına uğurlandı
Servis aracına saldıran teröristlerin saklandıkları Dikili'deki sitenin sakinleri şaşkınlık yaşıyorServis aracına saldıran teröristlerin saklandıkları Dikili'deki sitenin sakinleri şaşkınlık yaşıyor
Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa Viranşehir barış

Şanlıurfa Namaz Vakitleri 19 Eylül Pazartesi

İmsak
04:42
Sabah
06:03
Öğle
12:24
İkindi
15:52
Akşam
18:35
Yatsı
19:50
Şanlıurfa ECZANELER
Şanlıurfa ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kraliyeti sarsan olay iddia! 'Yasak aşk sonucu doğdum'

Kraliyeti sarsan olay iddia! 'Yasak aşk sonucu doğdum'

Şoke eden e-posta! ''Ödeme istiyorsan yapman gereken...''

Şoke eden e-posta! ''Ödeme istiyorsan yapman gereken...''

Beyler, kadınlar bu parfümlere bayılıyor! İşte kadınların gözünden en iyi 10 erkek parfümü

Beyler, kadınlar bu parfümlere bayılıyor! İşte kadınların gözünden en iyi 10 erkek parfümü

Yeni Kral’a protesto! “Biz evimizi ısıtamıyoruz...”

Yeni Kral’a protesto! “Biz evimizi ısıtamıyoruz...”

5 yıl önce kaybetti! Bulduğu yere kendisi bile inanamadı

5 yıl önce kaybetti! Bulduğu yere kendisi bile inanamadı

Acısız, ağrısız, kısa sürede yok ediyor! Bebek gibi bir cilt için...

Acısız, ağrısız, kısa sürede yok ediyor! Bebek gibi bir cilt için...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.