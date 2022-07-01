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Şanlıurfa'da husumetli ailelerin silahlı kavgasında 2 kişi yaralandı

01.07.2022 00:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'da husumetli ailelerin silahlı kavgasında 2 kişi yaralandı

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde husumetli aileler arasındaki silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, aralarında husumet olduğu iddia edilen iki aile üyelerinin bulunduğu iki otomobil, Birecik-Nizip kara yolu ilçe çıkışında karşılaştı.

Birbirinin önünü kesmeye çalışırken kazaya da neden olan olay, silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada yaralanan 2 kişi sağlık ekiplerince Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri kavgaya karışanları bulmak için çalışma başlattı.

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