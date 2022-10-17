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Şanlıurfa'da husumetli iki aile arasında çıkan kavgada 5 kişi yaralandı

17.10.2022 16:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'da husumetli iki aile arasında çıkan kavgada 5 kişi yaralandı

Şanlıurfa'da husumetli iki aile arasında çıkan kavgada 5 kişi yaralandı

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde husumetli aileler arasında çıkan bıçaklı sopalı kavgada 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, husumetli olan iki aile arasında Yenişehir Mahallesi'nde tartışma çıktı.

Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine 5 kişi, bıçak ve sopalarla yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralıları kentteki hastanelere kaldırdı.

Kavganın ardından mahallede ve yaralıların bulunduğu hastanede polis ekipleri önlem aldı.

Şanlıurfa'da husumetli iki aile arasında çıkan kavgada 5 kişi yaralandı

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