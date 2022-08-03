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Şanlıurfa'da iki aracın çarptığı yaya öldü

03.08.2022 11:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'da iki aracın çarptığı yaya öldü

Şanlıurfa'da yolun karşısına geçmeye çalışırken hafif ticari araç çarptıktan sonra tırın altında kalan yaya hayatını kaybetti.

Suruç-Birecik karayolu kırsalındaki Yolboyu Mahallesi mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan Mahmut Utku'ya sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 07 VHU 87 plakalı hafif ticari araç çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Utku, daha sonra da aynı güzergahta seyir halinde olan 63 AEG 719 plakalı tırın altında kaldı.

Utku, olay yerinde hayatını kaybetti.

Araç sürücüleri, kazayla ilgili ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.

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