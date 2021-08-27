Şanlıurfa'da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

İshak Yaşar idaresindeki 44 EJ 948 plakalı otomobil, Şanlıurfa-Adıyaman kara yolunun Kızlar Mahallesi mevkisinde Ahmet Demir'in kullandığı 16 CAJ 63 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada yaralanan sürücülerin de içerisinde bulunduğu toplam 6 kişi, kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.



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