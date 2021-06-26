Şanlıurfa'da iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

Abdülkerim K. idaresindeki 22 KH 331 plakalı otomobil, Şanlıurfa-Gaziantep kara yolunun 39'uncu kilometresinde Eyüp Sabri S. yönetimindeki 34 JY 1859 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kazada sürücüler ile araçta bulunan 5 kişi yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Suruç Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz