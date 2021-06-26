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Şanlıurfa'da iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı

26.06.2021 19:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'da iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

Abdülkerim K. idaresindeki 22 KH 331 plakalı otomobil, Şanlıurfa-Gaziantep kara yolunun 39'uncu kilometresinde Eyüp Sabri S. yönetimindeki 34 JY 1859 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kazada sürücüler ile araçta bulunan 5 kişi yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Suruç Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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