YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Şanlıurfa
  4. Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı

Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı

09.08.2022 19:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Ramazan Yıldız'ın (31) kullandığı 06 ET 0619 plakalı otomobil, Siverek-Diyarbakır kara yolunun 12. kilometresinde, Hacı Aslan (55) idaresindeki 06 ADR 240 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile Aysun (52), Şükran (56), Kudret (56) ve Hatice Aslan (57) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şanlıurfa'nın tepsi kebabı coğrafi işaretle tescillendiŞanlıurfa'nın tepsi kebabı coğrafi işaretle tescillendi
Denizli'de silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandıDenizli'de silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
İstanbul'da tabancayla vurulan 16 yaşındaki genç kız, yaşam mücadelesini kaybettiİstanbul'da tabancayla vurulan 16 yaşındaki genç kız, yaşam mücadelesini kaybetti
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Şanlıurfa Siverek

Şanlıurfa Namaz Vakitleri 9 Ağustos Salı

İmsak
03:57
Sabah
05:29
Öğle
12:35
İkindi
16:22
Akşam
19:32
Yatsı
20:57
Şanlıurfa ECZANELER
Şanlıurfa ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Hayatta kalmak için öyle bir yol seçti ki...

Hayatta kalmak için öyle bir yol seçti ki...

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Bel ve sırt sağlığınıza iyi gelirken kaliteli bir uyku çekmenizi de sağlayacak çift kişilik yataklar

Bel ve sırt sağlığınıza iyi gelirken kaliteli bir uyku çekmenizi de sağlayacak çift kişilik yataklar

Her yerde aranan suçlu 28 filmde rol aldı ama yakalanamadı!

Her yerde aranan suçlu 28 filmde rol aldı ama yakalanamadı!

Ünlü futbolcunun kızı aşka geldi! Sevgilisini öptüğü pozu...

Ünlü futbolcunun kızı aşka geldi! Sevgilisini öptüğü pozu...

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.