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Şanlıurfa’da iki sağlık çalışanı darbedildi

25.04.2023 07:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde iki sağlık çalışanı darbedildi.

Ceylanpınar Devlet Hastanesi'nde henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışmada sağlık görevlileri S.K. ve İ.Ö, 3 kişinin saldırısına uğradı.

Hastane polisinin müdahalesiyle sonlandırılan olayda darbedilerek yaralanan sağlık çalışanları tedaviye alındı.

SALDIRININ FAİLLERİ GÖZALTINA ALINDI

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Ceylanpınar ilçemizde maalesef ki 2 sağlık personelimiz darbedildi. Olayın failleri, adli makamlarca gözaltına alındı. Süreci yakinen takip ediyorum ve yaşanan bu olayı kınıyorum. Değerli sağlık çalışanlarımıza da geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."

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