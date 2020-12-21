YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Şanlıurfa
  4. Şanlıurfa'da iş merkezinde çıkan yangın paniğe neden oldu

Şanlıurfa'da iş merkezinde çıkan yangın paniğe neden oldu

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 21.12.2020 16:38 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'da iş merkezinde çıkan yangın paniğe neden oldu

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde iş merkezinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Hürriyet Caddesi'nde bulunan 5 katlı iş merkezinin bodrumunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanı fark edenlerin haber vermesi üzerine iş merkezine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Duman yoğunluğunun fazla olması nedeniyle bazı kişilerin çatıya çıkması dikkati çekti.

İtfaiye ekiplerinin yarım saatlik çalışmasıyla yangın söndürüldü.

Olayda yaralanan olmazken iş merkezinde hasar meydana geldi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Maske takmamıza rağmen koronavirüs neden yayılıyor? Maske takmamıza rağmen koronavirüs neden yayılıyor?
Feci kaza! Ölü ve yaralılar varFeci kaza! Ölü ve yaralılar var

Şanlıurfa Namaz Vakitleri 21 Aralık Pazartesi

İmsak
06:01
Sabah
07:28
Öğle
12:28
İkindi
14:57
Akşam
17:18
Yatsı
18:39

Şanlıurfa Nöbetçi Eczaneler21 Aralık Pazartesi

Ağaç Eczanesi
Haliliye
Defne Eczanesi
Haliliye
Karataş Eczanesi
Haliliye
İşgör Eczanesi
Eyyubiye
Şirin Eczanesi
Karakopru
Buşmak Eczanesi
Akcakale
Yüksel Eczanesi
Birecik
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.