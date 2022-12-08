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Şanlıurfa'da iş yerinde meydana gelen patlama anı kameraya yansıdı

08.12.2022 07:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde 6 katlı apartmanın zemin katındaki iş yerinde meydana gelen patlama anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Süleyman Şah Mahallesi'ndeki bir apartmanın zemin katında bulunan iş yerinde gaz sıkışmasından kaynaklanan ve 6 kişinin yaralandığı patlama anı bölgedeki bir güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntüde, patlamanın, bölgeden 2 vatandaş geçtikten kısa bir süre sonra yaşandığı görülüyor. Ayrıca patlamanın ardından vatandaşların olay yerine gelmesi de görüntülere yansıyor.

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde 4 Aralık'ta 6 katlı apartmanın zemin katında patlama meydana gelmiş, 6 kişi yaralanmış, binanın zemin katındaki iş yerleri ve bazı daireler kullanılamaz hale gelmişti. Akçakale Kaymakamlığı, patlamanın gaz sıkışmasından kaynaklandığını açıklamıştı.

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