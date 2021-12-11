Şanlıurfa'da izinsiz kazı yapan 3 şüpheli suçüstü yakalandı

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde izinsiz kazı yapan 3 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, Ceylanpınar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, ilçe kırsalında izinsiz kazı yapanların yakalanması için çalışma başlattı.

Ekiplerce takibe alınan 3 şüpheli, izinsiz kazı yaparken suçüstü yakalandı.

Kazı yapılan alanın, Roma dönemindeki zengin, soylu ve ekonomik durumu iyi olan 3 kişiye ait 15 metrekare çapındaki kaya mezar odası olduğu belirlendi.

Alan, jandarma ekiplerince koruma altına alındı. Bölgede, kazıda kullanılan çok sayıda alet ele geçirildi.

Şüpheliler, işlemleri için jandarma merkezine götürüldü.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz