Şanlıurfa'da kaçak avlanan 3 kişi yakalandı

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde, kaçak avlanırken yakalanan 3 kişi hakkında idari işlem yapıldı.
Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Ceylanpınar Tarım İşletmesine ait arazide yapılan kontrollerde 3 kişinin kaçak avlandığı tespit edildi.
Ekipler, yaptığı incelemede, ruhsatsız 3 av tüfeği ile koruma altındaki sığırcık kuşları ele geçirdi.
Kuşlar, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şanlıurfa Müdürlüğü ekiplerine teslim edilirken, 3 kişi hakkında da idari işlem yapıldı.