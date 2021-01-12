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Şanlıurfa'da kaçak avlanan 3 kişi yakalandı

12.01.2021 16:29 | Son Güncelleme:
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Şanlıurfa'da kaçak avlanan 3 kişi yakalandı

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde, kaçak avlanırken yakalanan 3 kişi hakkında idari işlem yapıldı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Ceylanpınar Tarım İşletmesine ait arazide yapılan kontrollerde 3 kişinin kaçak avlandığı tespit edildi.

Ekipler, yaptığı incelemede, ruhsatsız 3 av tüfeği ile koruma altındaki sığırcık kuşları ele geçirdi.

Kuşlar, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şanlıurfa Müdürlüğü ekiplerine teslim edilirken, 3 kişi hakkında da idari işlem yapıldı.

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