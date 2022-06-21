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Şanlıurfa'da kaldırımda 120 bin lira bulan uzman çavuş parayı sahibine teslim etti

21.06.2022 10:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'da kaldırımda 120 bin lira bulan uzman çavuş parayı sahibine teslim etti

Şanlıurfa'da kaldırımda 120 bin lira bulan uzman çavuş parayı sahibine teslim etti

Şanlıurfa'da sattığı arabasının parasını telefonla konuşurken kaldırımda unutan işçinin 120 bin lirasını bulan uzman çavuş, parayı sahibine verdi.

Haliliye ilçesinde bankaların bulunduğu bölgeden geçen İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli uzman çavuş, kaldırımda oturan ve telefonla endişeli şekilde konuşan bir kişiyi fark etti.

Oturduğu yerden bir süre sonra kalkan kişinin poşetini unuttuğunu gören uzman çavuş, poşeti tedbirlice inceledi. Poşetin içerisinde para olduğunu fark eden uzman çavuş, yaptığı araştırma sonucu paranın sahibini bularak teslim etti.

İşçi Hikmet Kaplan, sattığı arabasının parasını bankadan çektiğini, o sırada kendisine telefon geldiğini ve kaldırıma oturarak bir süre konuştuğunu söyledi.

Daha sonra bulunduğu yerden ayrıldığını ifade eden Kaplan, "Ailevi sıkıntılarım vardı, annem ve babam hastaydı. Arabamı sattım, bankadan paramı çektim, o anda telefon geldi ve benim dalgınlığıma geldi, paramı orada bıraktım. Sonra paramı kaybettiğimi fark ettim, paramı ararken jandarmamız bizi buldu ve parayı teslim etti. Sağ olsunlar, var olsunlar Allah onları başımızdan eksik etmesin. Hepsine çok teşekkür ederim." dedi.

Paranın anne ve babasının tedavisi için gerekli olduğunu dile getiren Kaplan, 120 bin lirasını teslim aldığı için çok mutlu olduğunu söyledi.

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