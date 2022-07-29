Şanlıurfa'da kamyonetin çarptığı çocuk öldü

Şanlıurfa'da kamyonetin çarptığı çocuk yaşamını yitirdi.

M.E. idaresindeki 63 ABY 517 plakalı kamyonet, Eyyübiye Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan İ.K'ye (3) çarptı.

112 Acil Servis ekiplerince Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan İ.K, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri sürücü M.E’yi gözaltına aldı.



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