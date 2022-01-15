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Şanlıurfa'da kamyonetin çarptığı çocuk yaşamını yitirdi

15.01.2022 20:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'da kamyonetin çarptığı çocuk yaşamını yitirdi

Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde kamyonetin çarptığı çocuk hayatını kaybetti.

A.H'nin (37) kullandığı plakası öğrenilemeyen kamyonet, Sütlüce Mahallesi'nde 1 yaşındaki Yunus Emre Arıkbulmuş'a çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine yönlendirilen sağlık ekipleri, Arıkbulmuş'un hayatını kaybettiğini belirledi.

Sürücü A.H. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

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