YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Şanlıurfa
  4. Şanlıurfa'da kamyonetin çarptığı motosikletteki 2 kişi yaralandı

Şanlıurfa'da kamyonetin çarptığı motosikletteki 2 kişi yaralandı

09.05.2022 13:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'da kamyonetin çarptığı motosikletteki 2 kişi yaralandı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde kamyonetle motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi ağır yaralandı.

F.Y. idaresindeki 63 F 1834 plakalı kamyonet, Bağlar Mahallesi yakınlarında, Serkan P. yönetimindeki 63 ABE 169 plakalı motosikletle çarpıştı.

Kazada, motosiklet sürücüsüyle yanındaki Rojhat Ç. yaralandı.

Ambulansla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesi bulunuyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şanlıurfa engelli basketbolunda play-off hedefliyorŞanlıurfa engelli basketbolunda play-off hedefliyor
Antalya-Konya kara yolunda trafik yoğunluğuAntalya-Konya kara yolunda trafik yoğunluğu
Kadıköy'de cami avlusunda Anneler Günü kahvaltısıKadıköy'de cami avlusunda Anneler Günü kahvaltısı
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası polis Şanlıurfa Siverek

Şanlıurfa Namaz Vakitleri 9 Mayıs Pazartesi

İmsak
03:42
Sabah
05:15
Öğle
12:26
İkindi
16:14
Akşam
19:27
Yatsı
20:55
Şanlıurfa ECZANELER
Şanlıurfa ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Cem Belevi o mankenle aldatmış! Olay paylaşım

Cem Belevi o mankenle aldatmış! Olay paylaşım

Sol gözü onu fenomen yaptı! “Tek pişmanlığım...”

Sol gözü onu fenomen yaptı! “Tek pişmanlığım...”

Yağsız kızartma özelliğiyle dikkat çekiyor, akıllı telefonla da kolayca kontrol ediliyor

Yağsız kızartma özelliğiyle dikkat çekiyor, akıllı telefonla da kolayca kontrol ediliyor

Feci şekilde can verdi! 90 dakika kurtarılmayı bekledi

Feci şekilde can verdi! 90 dakika kurtarılmayı bekledi

Katlettiği insanların etlerinden tatlı yapıp çocuklara yedirdi!

Katlettiği insanların etlerinden tatlı yapıp çocuklara yedirdi!

Erkekler için her alanda kullanılabilecek tıraş makineleri

Erkekler için her alanda kullanılabilecek tıraş makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.