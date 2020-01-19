Şanlıurfa'da karnelerini aldıktan sonra kaybolan kardeşler ailesine kavuştu

Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen Medine ve Bünyamin Baturalp kardeşler, daha sonra Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Abdalağa Mahallesi'ndeki Yunus Emre Ortaokulu 8'inci sınıf öğrencisi Medine ve 5'inci sınıf öğrencisi Bünyamin Baturalp kardeşler, 17 Ocak Cuma günü karnelerini aldıktan sonra eve dönmedi. Bir süre kendi imkanlarıyla çocuklarını arayan aile, sonuç alamayınca durumu polise bildirdi.

Mülkiye Baturalp, gazetecilere yaptığı açıklamada, yakınlarının da büyük sevinç yaşadığını belirterek, "Çocuklarıma kavuştuğum için çok mutluyum, sanki yeniden dünyaya gelmiş gibiyim. Yoklukları çok zordu ve aklıma her şey geldi. Çocuklarımın bulunmasında emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum." dedi.

Çocuklarına kavuştuğu için mutlu olduğunu belirten baba İbrahim Baturalp ise "Medya ve emniyet mensuplarımıza çok teşekkür ediyorum. Dedektif gibi iz sürdük, buradan başladık ve çocukların izini bulduk. Benzin istasyonundan hastaneye, oradan Hilvan ilçesinde bulundular diye ihbar gelince oradan Şanlıurfa merkeze gittik. Emeği geçen herkese teşekkür ederim." diye konuştu.

Medine Baturalp da ailesine kavuştuğu için mutlu olduğunu kaydetti.

