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  4. Şanlıurfa'da karnelerini aldıktan sonra kaybolan kardeşler ailesine kavuştu

Şanlıurfa'da karnelerini aldıktan sonra kaybolan kardeşler ailesine kavuştu

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 19.01.2020 00:47 | Son Güncelleme

Çocuklarına sarılan anne Mülkiye Baturalp, gözyaşlarına hakim olamadı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde, önceki gün karnelerini aldıktan sonra eve dönmeyen ve yapılan aramada kent merkezinde bulunan Baturalp kardeşler ailesine kavuştu.

Abdalağa Mahallesi'ndeki Yunus Emre Ortaokulu 8'inci sınıf öğrencisi Medine ve 5'inci sınıf öğrencisi Bünyamin Baturalp kardeşler, 17 Ocak Cuma günü karnelerini aldıktan sonra eve dönmedi. Bir süre kendi imkanlarıyla çocuklarını arayan aile, sonuç alamayınca durumu polise bildirdi.

Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi ekipleri, Baturalp kardeşleri kent merkezindeki Topçu Meydanı'nda gezerken buldu.

Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen Medine ve Bünyamin Baturalp kardeşler, daha sonra Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından 2 kardeş, baba İbrahim Baturalp'a teslim edildi.

Çocuklarıyla birlikte Siverek ilçesindeki evine dönen baba ve çocukları, anne Mülkiye Baturalp, aile bireyleri ve yakınları karşıladı. Otomobilden inen çocuklarına sarılan anne sevinç gözyaşları döktü.

Mülkiye Baturalp, gazetecilere yaptığı açıklamada, yakınlarının da büyük sevinç yaşadığını belirterek, "Çocuklarıma kavuştuğum için çok mutluyum, sanki yeniden dünyaya gelmiş gibiyim. Yoklukları çok zordu ve aklıma her şey geldi. Çocuklarımın bulunmasında emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum." dedi.

Çocuklarına kavuştuğu için mutlu olduğunu belirten baba İbrahim Baturalp ise "Medya ve emniyet mensuplarımıza çok teşekkür ediyorum. Dedektif gibi iz sürdük, buradan başladık ve çocukların izini bulduk. Benzin istasyonundan hastaneye, oradan Hilvan ilçesinde bulundular diye ihbar gelince oradan Şanlıurfa merkeze gittik. Emeği geçen herkese teşekkür ederim." diye konuştu.

Medine Baturalp da ailesine kavuştuğu için mutlu olduğunu kaydetti.

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